Y crecieron en 10% , se destacó recuperación de envíos de café al resto del mundo

Se estima que ventas agrícolas al exterior cierren el 2016 en más de US$ 5,700 millones

Lima, 05 enero 2016 (peruinforma.com).-

Entre enero y noviembre pasado, las exportaciones agrarias superaron los US$ 5,072 millones, monto mayor en 10% a lo reportado en similar periodo del 2015. La meta del sector es cerrar el año 2016 en US$ 5,700 millones en ventas al exterior, informó el Ministerio de Agricultura y Riego.

El incremento de las ventas a los principales mercados obedeció a las mayores colocaciones de exportaciones agrarias tradicionales y no tradicionales en 28% y 7% respectivamente, así como la creciente demanda de países como Colombia (aumentó en 41%), España (36%), Holanda (24%), Bélgica (19%), Inglaterra (12%), Estados Unidos (8%), Canadá (8%) y Francia (5%).

En el periodo enero-noviembre, los productos que más destacaron fueron arándanos rojos (los envíos de este ítem crecieron en 161%), clementinas frescas o secas (143%), paltas frescas (47%), café sin tostar (27%), cebollas frescas (18%), bananas tipo “Cavendish Valery” frescos (6%), entre otros.

PRODUCTOS TRADICIONALES CRECEN

De otro lado, Agricultura y Riego dio a conocer que las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 765 millones, lo que representa un aumento de 28% respecto al mismo periodo de 2015. El incremento obedeció a la mayor colocación de café sin tostar por mayor volumen (en 35%) y valor (en 27%), cuyo producto significó el 85% del total de las exportaciones tradicionales y que elevó sus ventas en US$ 139 millones.

Por su parte, las exportaciones agrarias no tradicionales registraron un aumento de 7% al pasar de US$ 4,025 millones en el 2015 a US$ 4,307 millones el año pasado. Este rubro representó el 85% del total de las exportaciones agrarias.

Los artículos de mayor demanda en el mercado fueron las paltas frescas, arándanos rojos, preparaciones de alimentación de animales, bananas tipo “Cavendish Valery”, cebollas frescas, carmín de cochinilla, jugo de maracuyá, pimiento piquillo, entre otros.

141 PAÍSES

De la misma manera, hasta noviembre de 2016 las exportaciones agrarias llegaron a 141 países y tuvieron como principal destino Estados Unidos, que concentró el 29% del total exportado, seguido de Holanda con el 15%, España (6%), Alemania (5%), Inglaterra (5%), Ecuador (4%), Colombia (3%), Chile (3%), Bélgica (3%) y Canadá (2%). Estos diez primeros países de destino concentraron el 76% del total exportado.

Finalmente, el Ministerio de Agricultura y Riego estimó que al cierre de este año, las exportaciones agrarias superarán los US$ 5,700 millones en un contexto de recuperación de las colocaciones de café en grano, el mismo que superaría para fin de año los US$ 750 millones FOB, aunado a la política del sector de abrir nuevos mercados a los productos peruanos.