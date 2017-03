Exportación de tara tendrá impacto positivo debido a Modificación de Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, opina Adex

Lima, 8 de Marzo 2017 (peruinforma.com) .- El Decreto Legislativo N° 1283 que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, incluye algunos cambios que flexibilizan requisitos a productores y exportadores, lo que impactará positivamente en el desarrollo de la tara, que el año pasado se exportó por US$ 42 millones 519 mil, manifestó la Asociación de Exportadores (ADEX).

La gerencia de Agro del gremio empresarial y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), reunieron a un grupo se empresarios para detallar aspectos de este decreto y estrechar los lazos entre el sector público y privado, a fin de promover e incrementar los despachos al exterior.

Paula Carrión Tello, gerente de Agro de ADEX, manifestó que ADEX, MINAGRI y SERFOR realizaron esa reunión para explicar a los exportadores cuáles han sido los requisitos que se modificaron y cómo los procesos administrativos se flexibilizaron, lo que facilitará la comercialización y la exportación. “Tener el panorama más claro les permitirá también definir sus inversiones en la producción de tara”, resaltó.

A su turno, Herbert Telge Noriega, gerente general de la empresa Molinos Asociados S.A.C., comentó que el pedido para hacer más viables los requisitos, data de hace varios años, lo que los hacía menos competitivos.

Recordó que no existe ninguna amenaza de depredación porque los productores no explotan el árbol, sólo aprovechan sus frutos. “Anteriormente, si querías exportar tara se necesitaba un permiso, plan de manejo forestal, guía de transporte forestal, permiso de exportación forestal, como si estuvieses despachando madera. Ahora, con la modificatoria, los procesos se simplificaron”, dijo Telge Noriega.

Según la gerencia de Agro de ADEX, en el 2014 se propuso excluir la tara de la lista de productos amenazados por el DS N°043-2006-AG. Aún está pendiente su retiro de la lista de especies “vulnerables”.

Exportaciones

El gremio empresarial reportó que desde el 2011 la exportación de tara registró una contracción. El año pasado (US$ 42 millones 519 mil) presentó un retroceso de -3% en comparación al 2015. Solo en el 2012 creció 39%. La caída de su precio se debe a su menor demanda ante la aparición de otros productos alternativos cuyos beneficios son parecidos.

Respecto a los destinos de exportación, los principales de un total de 50, fueron China (US$ 11 millones 203 mil), Brasil (US$ 5 millones 816 mil), Italia (US$ 4 millones 168 mil), Argentina (US$ 3 millones 646 mil) y México (US$ 2 millones 846 mil).

Las empresas más destacadas son Exandal S.A., Silvateam Perú S.A.C., Molinos Asociados S.A.C., Exportadora El Sol S.A.C., Sociedad Mercantil (Exportación) S.A.