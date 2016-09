¿Cómo reactivar la búsqueda laboral?

Lima, 18 setiembre 2016 (peruinforma.com).-

Este es un interrogante que se hacen muchos a la hora de buscar un nuevo trabajo o bien en el momento de intentar ascender de puesto en un mismo lugar. Para poder reactivar la búsqueda, sólo hace falta seguir un plan de apenas 5 pasos:

1-Define tu búsqueda y adapta tu CV a ella

Lo fundamental será en principio, definir si buscas un ascenso o un nuevo empleo. En caso de que quieras ascender, tu CV debe demostrar el progreso que has hecho en puestos similares al actual, ya sea en la misma o en una empresa diferente. Para tal fin, deberías incluir todos los detalles que consideres pertinentes – cursos, capacitaciones, estudios, pasantías, etc.- El objetivo será probar que tanto tu perfil como tus intereses superan tu desempeño en tu actual puesto de trabajo.

2-Revisa la información que publicaste en medios sociales

Los medios sociales se han convertido en una herramienta imprescindible para el mercado laboral, ya sea para aquellos que buscan empleo como para quienes contratan personal. Por este motivo, es recomendable que verifiques toda la información a la que puede acceder tu posible empleador antes de presentar tu postulación. Sólo basta con “googlear” tu nombre y chequear tu perfil en las distintas redes sociales a fin de que la información que allí se mencione no perjudique tu búsqueda.

3-Reactiva las relaciones con los contactos olvidados

En la rutina de tu actual empleo podrías haber dejado de lado a personas cuyo perfil pueda resultarte interesante y útil a la hora de llevar a cabo el cambio profesional que buscas. Haz memoria y reanuda las relaciones que dejaste de lado para que estos contactos puedan colaborarte con tu búsqueda.

4-Menciona a tus referencias

Probablemente en el último tiempo conociste nuevas personas en ámbitos diversos. Es fundamental que si aún no los has incluido en tu curriculum y consideras que podrían convertirse en una referencia para tus objetivos actuales, lo hagas. Si así lo prefirieras, podrías no incorporarlos en tu CV pero sí ponerte en contacto con ellos para consultarles si podrías mencionarlos en una entrevista para que den referencias de tu desempeño profesional. Haz una lista de aquellos contactos que podrían eventualmente dar referencias positivas en tu postulación para poder corroborar sus intenciones.

5-Organizá tu postulación

Habiendo definido tu búsqueda y verificado tus contactos y referencias, ahora es momento de organizar los instrumentos que formarán parte de tu presentación. En función del empleo que busques, recuerda adaptar tu curriculum y tu carta de presentación, corregir tu perfil de LinkedIn, actualizar los datos de tus tarjetas personales, etc., siempre teniendo en mente los requisitos del puesto y tus aspiraciones.

5 pasos a seguir, 5 pasos que te ayudarán a encontrar ese ascenso o empleo nuevo que cumpla con tus expectativas. ¿Qué esperas? ¡Reactiva ya tu búsqueda laboral!