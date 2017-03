Adex solicita una política industrial de largo plazo

Lima, 14 marzo 2017 (peruinforma.com).-

Las exportaciones peruanas empezaron el año con el pie derecho al sumar US$ 3,060 millones en enero, lo que representó una crecimiento de 26.3%, sin embargo, llama la atención el declive de los despachos industriales, que pasaron de representar el 56% de las no tradicionales en el 2012 a solo el 41% el año pasado, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Al respecto, el presidente del gremio exportador, Juan Varilias Velásquez, enfatizó la necesidad de impulsar una política industrial de largo plazo para aportar a la recuperación de los subsectores industriales y potenciarlos de tal forma que sean los motores de la economía nacional.

“Entre el 2012 y 2016, la exportación manufacturera descendió de US$ 6 mil 225 millones a US$ 4 mil 419 millones, acumulando un retroceso de 29%. Asimismo, su representatividad dentro de las no tradicionales pasaron 56% a 41% (2012 y 2016, respectivamente), en una clara evidencia de pérdida de peso de un sector que, en su momento, fue el pionero de las exportaciones no tradicionales”, dijo.

Varilias indicó que si se revisan los últimos 15 años, no se encontrará una política industrial sostenida. “En ese periodo hemos tenido 15 ministros de la producción, con período de gestión promedio de un año”, dijo.

Felizmente, continuó, hay una reacción positiva del ministro Bruno Giuffra, que ha decidido trabajar de cerca con los empresarios. Esperamos que de esas reuniones de trabajo surja el plan de industrialización que se requiere para recuperar la posición que tenía la industria exportadora en la década pasada.

Asimismo comentó que para mantenerse en el mercado y generar beneficios a la economía, la industria peruana y las empresas de cualquier otro sector necesitan energía, agua, vías de acceso, puertos, aeropuertos, seguridad, insumos, estabilidad política, social y reglas de juego claras y permanentes en el tiempo.