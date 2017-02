ADEX resalta necesidad que Perú se acerque más a países asiáticos

Lima, 21 Febrero 2017 (peruinforma.com).-

La Asociación de Exportadores (ADEX) identificó 1910 oportunidades por US$ 17 mil 932 millones, de productos no aprovechados, que Perú exporta a otros países pero no a nueve mercados asiáticos: Malasia, Vietnam, India, Taiwan, Filipina, Corea del Sur, Singapur, China y Japón, lo cual deja en claro la importancia de acercarnos a esas economías.

El presidente del gremio, Juan Varilias Velásquez manifestó que actualmente la participación del Perú en los países de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, su sigla en inglés) y del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) es bastante modesta. “En comparación con lo que estos países importan, la cuota del Perú bordea apenas el 0.3%”, comentó.

Indicó que en el 2016 el RCEP concentró el 31.9% del PBI global. Su poder económico se concentra en China (líder), Japón, India y Corea del Sur. De todos ellos India es el país que presenta la mejor proyección económica a futuro con una expectativa de hasta 8% de expansión hacia el 2021.

En términos de población, por la presencia de China e India, el RCEP aventaja al TPP en número de habitantes. Es así que al 2016 el RCEP constituyó un mercado de 3 mil 533 millones de personas, es decir, el 48% del total de habitantes del planeta.

Por su parte, el TPP constituye un mercado de 818 millones de habitantes (11% de la población mundial). Si bien comparte más de la mitad de sus miembros con el RCEP, incorpora participantes de América, como Canadá, Chile, México, Perú y EE.UU. que ya anunció su retiro.

Oportunidades

ADEX manifestó que con Malasia existen 270 oportunidades por US$ 2 mil 682 millones, principalmente de los subsectores agropecuario-agroindustrial y químico, entre los que se incluyen café, lana esquilada, azúcar, plantas, cebollas, mandarinas, galletas dulces; placas de polímeros, neumáticos, soda caústica, cajas de plásticos, ácido bórico y otros.

Le sigue Vietnam -315 oportunidades por US$ 2 mil 630 millones- de los subsectores químico, agropecuario-agroindustrial y siderometalurgia. Entre los productos están placas de polímeros, placas de etileno, neumáticos, preparaciones tensoactivas, óxido de cinc; azúcar de caña, preparación para la alimentación de animales, mangos, galletas dulces, preparaciones para salsas; alambre de cobre refinado, cinc en bruto y chapas y tira de cobre refinado.

Con India existen 270 oportunidades por US$ 2 mil 417 millones, con Taiwan 220 por US$ 2 mil 2012 millones, con Filipinas 285 por US$ 2 mil 003 millones, con Corea del Sur 175 por US$ 1,784 millones 417 mil, con Singapur 190 por US$ 1,742 millones, con China 115 por US$ 1,406 millones y con Japón 70 por US$ 1,055 millones.