Las aceleradoras, incubadoras y coworking spaces que quieren conquistar a las industrias creativas

Por: Alejandra Luzardo, Cofundadora de Demand Solutions, Líder y Estratega de Innovación, Economías Creativas y Emprendimiento del BID (Twitter: @Alejandral)

Lima, 26 enero 2017 (peruinforma.com).-

¡Estamos haciendo un crowdsourcing de aceleradoras, incubadoras y coworking spaces de industrias creativas y culturales para posicionar a América Latina y el Caribe como hub de la creatividad!

Si bien esto es sólo parte de una iniciativa más grande, que estará enfocada también en conocer por qué ciertos emprendimientos fracasan mientras que otros son exitosos, te invitamos a ser parte de este proyecto, para darle visibilidad al talento creativo, potenciarlo y propiciar sinergias con otros emprendedores que permitan reforzar la Economía Naranja.

En el mundo digital lo que no está mapeado no existe, y ello se traduce en oportunidades perdidas para el despegue de emprendimientos. A pesar del impacto económico que están generando las industrias creativas, aún no existe un directorio en el que estén debidamente registradas las incubadoras, aceleradoras y coworking spaces de la región. Esta falta de información dificulta saber cuántas empresas están siendo incubadas, qué tipo de emprendimientos creativos están siendo acelerados y cuántos de estos son incorporados a los mercados globales.

Inspirar creatividad en una audiencia más amplia nos permitirá intensificar la difusión de talento y posicionarnos como la “Región Naranja”. Hoy tenemos mapeados algunos emprendimientos de Argentina, Colombia, Costa Rica, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Panamá, Paraguay, México y el Caribe, pero no son todos, y aún quedan muchos países por incluir (haz click aquí para ver la lista de los que ya tenemos registrados).

Ésta es tu oportunidad para participar en este proyecto que visibiliza el impacto económico y social de las industrias creativas, combinando el emprendimiento con la innovación y la creatividad.

A continuación te presentamos algunas aceleradoras, incubadoras y coworking spaces que ya pertenecen al directorio, para que te inspires y sigas sus pasos.

PRANA

Desde su formación, en 2003, ha incubado en Colombia más de 300 proyectos culturales y creativos de sectores como el audiovisual, las artes escénicas, los espacios públicos y el diseño. Esta incubadora busca impulsar el sector cultural y creativo del país apoyando la comercialización de productos y servicios que puedan impactar en el mercado global, mientras que fortalecen el sector económico, educativo y social.

De entre sus emprendimientos incubados se destacan:

DECA Teatro, compañía artística que produce distintos espectáculos teatrales, tales como musicales, clásicos y de dramaturgia propia.

La Peluquería, espacio alternativo de arte y creación de la ciudad de Bogotá.

Cinépolis Accelerator

Fomenta la innovación en la industria del entretenimiento digital. Creada en 2012, esta aceleradora lanza convocatorias internacionales a las que los emprendedores pueden aplicar vía internet, o bien participando en eventos en Monterrey, Tijuana o Ciudad de México. El programa de aceleración dura 4 meses y se enfoca en perfeccionar el modelo de negocios de cada emprendimiento, de manera que pueda ser exitoso en el mercado global.

Algunos emprendimientos que han acelerado son:

KaraOkulta, startup especializada en la creación y desarrollo de videojuegos.

Imago Ink, libros personalizados para niños, en los que ellos son los protagonistas de las historias.

Oddball, Creative Coworking

Es un coworking space especializado en innovación y economías creativas para emprendedores, artistas, inventores, excéntricos y creativos, ubicado en São Paulo, Brasil. Inaugurado en agosto de 2016, Oddball es organizador y sede de eventos, en alianza con equipos como el de São Paulo Tech Week, relacionando a sus clientes con contenidos y personalidades del mundo de la innovación.

Éstos son algunos de sus miembros:

Abragames, Asociación Brasilera de Desarrolladores de Juegos Digitales, cuyos integrantes procuran crear un gaming hub dentro de Oddball.

Celebrar, productora de eventos.

Caribbean Tales Incubator (CTI)

Es la primera incubadora enfocada en el desarrollo y producción de contenidos audiovisuales del Caribe y la diáspora caribeña para el mercado global. Fundada en 2010, con base en Toronto, Canadá, CTI tiene como objetivo darle mayor visibilidad a la industria audiovisual de la región y lograr que los cineastas y productores de TV moneticen sus contenidos. En 2016 esta incubadora se alió con Flow –principal proveedor de televisión y comunicaciones del Caribe–, lo que propició que algunos proyectos sean transmitidos en las principales televisoras del Caribe.

Algunos emprendimientos son:

West Bay, una serie dramática que aborda problemáticas ambientales de la costa norte de Jamaica.

Lil’Island Kidz, una divertida y educacional serie animada jamaiquina para niños.

Media Factory

Es una aceleradora de nuevas compañías de internet enfocada exclusivamente en promover el despegue de medios de comunicación digitales. Fundada en 2014 en Buenos Aires, Argentina, esta aceleradora se define como una fábrica de nuevos medios que cree en el negocio de los contenidos. Media Factory selecciona emprendimientos periodísticos independientes de América Latina especializados en economía y política, brindándoles asesoramiento y el acceso a una red de mentores e inversores.

Entre sus emprendimientos se destacan:

ElMeme.me, de Buenos Aires, es la red más activa de productores creativos digitales de la región.

GkillCity.com es “el primer medio liberal, digital y alternativo del Ecuador”.

Aldea Creativa

Es un coworking space dedicado al diseño, ubicado en Cuernavaca, México, que nuclea a arquitectos, fotógrafos, publicistas y creativos. Fundada en enero de 2016, Aldea Creativa busca fortalecer la comunidad creativa del estado de Morelos a través de la innovación y el intercambio de conocimiento y experiencias.

Entre sus “aldeanos” actuales se encuentran:

Guayabo Films, productora creativa de contenidos audiovisuales.

Juicy Boom Branding Lab, una agencia de marketing llamativamente diferente y creativa.

Lab Fashion

Es el primer coworking space de moda de São Paulo. Fundado en junio de 2015, fue creado con el objetivo de dinamizar y profesionalizar el negocio de la moda y la industria textil, fomentando la creatividad, el networking y nuevas formas de producción y consumo dentro del sector.

Entre sus clientes se destacan:

Roupa Livre, espacio que explora alternativas de consumo de ropa reciclable, propiciando una relación más consciente entre las personas, lo que visten y el medio ambiente.

ModeFica, plataforma digital de moda integral, “más allá de la estética”.

Grupo Nación Plus

Es una aceleradora creada en 2015 en San José, Costa Rica, en alianza con Parque Tec, con el fin de impulsar la innovación en emprendimientos de publicidad, contenidos, gastronomía, medios de comunicación visual y entretenimiento. Todos los proyectos son incubados en Parque Tec y luego seleccionados por GN Plus para recibir inversión de capital del Grupo Nación. Desde su creación han acelerado más de 33 iniciativas.

Éstos son algunos de los proyectos que han facilitado:

Kiboo, red de quioscos de alquiler de películas y otros tipos de contendidos, en diferentes puntos de venta.

Quantik, el “Netflix a la tica”, es una plataforma gratuita de generación y distribución de contenidos digitales nacionales.

Open Arts PTY

Es una “articuladora” cultural panameña creada en 2013, conformada por una incubadora (Co-Incubator) y un espacio de co-creación (CoworkingPTY). Consta de un espacio físico y un programa de incubación para la formación de emprendedores de las industrias culturales y creativas.

Algunos de sus emprendimientos incubados:

Camerata Panamá, orquesta de cámara formada por músicos reconocidos, de alto nivel.

Asociación Eco Studio Panamá provee un esquema de aprendizaje en materias de Arte y Ecología, además de dedicarse a la investigación y conservación de la flora en Panamá.

Fábrica de Medios

Es un espacio de coworking que nació en Santiago de Chile en enero de 2015 y que se ha extendido a Perú y Colombia. En este ámbito de colaboración conviven productores de contenidos, diseñadores y desarrolladores de tecnología.

Éstos son algunos de sus miembros: