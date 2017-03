Mayor compromiso para desarrollar el deporte

Lima, 04 marzo 2017 (peruinforma.com).-

Un mayor compromiso del Estado para desarrollar las diversas disciplinas deportivas, pidió la congresista Paloma Noceda, de Fuerza Popular, a la Ministra de Educación Marilú Martens. Fue en su calidad de Coordinadora del Grupo de Trabajo que estudia una nueva propuesta para la reforma de la Ley del Deporte.

Dijo que su grupo de trabajo, que forma parte de la Comisión de Educación, invitará a la titular de ese portafolio en las próximas sesiones para que se comprometa a contribuir en el desarrollo deportivo en bien de la sociedad.

“La educación incluye el deporte – manifestó la legisladora – remarcando que este sector es uno de los que tiene serios problemas. Por eso invocó un trabajo en conjunto para que la reforma incluya a todos de la mejor manera”., enfatizó.

“Es un trabajo largo porque hay dos tipos de deporte, uno el masivo y otro el de alta competencia”, sostuvo al tiempo de explicar que están revisando la ley mencionada y planteando una reforma a la misma con el objetivo de que no afecte a nadie, sino que favorezca a los deportistas.

Durante la sesión estuvieron presentes las congresistas de su bancada Rosa María Bartra, Karla Schaefer y Gladys Andrade. También el experto en temas deportivos Gianfranco Espósito, quien hizo una amplia explicación sobre la problemática del deporte en el Perú y los pasos que tienen que darse para salir de la crisis.

Por su lado, Rosa Bartra, Schaefer y Andrade coincidieron en destacar la importancia del deporte en la sociedad y lamentar la falta de decisión política para superar la crisis por la que se atraviesa desde hace mucho tiempo el deporte nacional.

Bartra Barriga consideró necesario el sinceramiento de cómo está la infraestructura deportiva en el país y articularla, trabajar con las federaciones y ver qué está pasando. “No hay que descubrir la pólvora. Tenemos la fórmula y solo hay despojarnos de todo aquello que hizo daño al deporte peruano. Talento hay muchísimo y no puede ser que solo de vez en cuando salgan algunas individualidades. Hay violencia y delincuencia, enfermedades propias del sedentarismo. Es urgente prestarle al deporte la máxima atención”, exclamó.

SISTEMA Y BUENA LEY

Por su lado, Espósito, quien es master en administración deportiva, sostuvo que es necesario delinear políticas deportivas cuya garantía de mejora esté dentro de un marco jurídico estable.

Recomendó marcar una línea de bases o identificación de la situación por la que se atraviesa el deporte en este momento, definir estrategias y articular todos los sectores involucrados con un mismo objetivo.

“Más allá de los Juegos Panamericanos, es importante el establecimiento de una política de Estado en relación del deporte, cumpliendo su rol de promotor y de garantía de desarrollo del sector”, afirmó.

El experto destacó la importancia de contar con una ley que agrupe todas las normas deportivas y analizar si se requiere o no un Ministerio del Deporte.

A la sesión también concurrieron representantes de los ministerios de Defensa y Educación y gobiernos regionales y locales. Asimismo, del Instituto Peruano del Deporte.