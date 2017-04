Jefferson Farfán siempre estará en consideración, dice Gareca

Pero debe tener continuidad en su club, afirma

Jefferson Farfán siempre va a estar en consideración para volver a la selección peruana de fútbol, pero es necesario analizar primero si juega con continuidad en su club, aseguró hoy el entrenador del equipo, Ricardo Gareca.

En declaraciones a RPP, Gareca destacó la importancia de Farfán para Perú, pero subrayó en que para volver a vestir la camiseta debe sumar minutos de juego.

“Farfán siempre va a estar en consideración, lo que hay que analizar y tenemos que ver es que tenga una continuidad, manifestó.

“Por supuesto que va a estar en consideración, vamos a esperar cómo va a ir evolucionando, no solo él, sino también cualquier jugado en su condición”, indicó al referirse a debate abierto en el mundo futbolístico peruano sobre quién deberá reemplazar en el ataque peruano al suspendido Paolo Guerrero en el partido contra Bolivia por las clasificatorias al mundial de Rusia 2018.

Sobre la posibilidad de que el actual jugador del Lokomotiv de Rusia alinee como delantero ante Bolivia, Gareca recordó que anteriormente ha sido empleado en esa posición, por lo cual conoce el puesto.

“Es una posición que le puede quedar bien porque es un jugador muy rápido y no tendría que estar retrocediendo mucho, eso le puede ayudar a concentrarse más en ataque que en defensa. Me parece que es un jugador que se puede adaptar en esa posición sin ningún problema”, indicó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de convocar a Farfán para los amistosos que Perú jugará en junio, en el marco de la fecha Fifa.

No obstante, dijo que prefería esperar a que el delantero tome continuidad en su club a fin de poder contar con él para los decisivos partidos contra Bolivia y Ecuador.

“Sí se lo puede citar en junio, pero me gustaría más la posibilidad de ver la continuidad en él; no te digo que no lo tendré en cuenta en estos dos partidos amistosos; tiene mejores posibilidades en la medida que pueda tener continuidad para agosto (…), pero no descartó lo otro y mejores posibilidades tiene la segunda opción (convocarlo en agosto)”, dijo.

Por otro lado, dijo que está concentrado diseñando la estrategia que Perú plasmará en la cancha cuando en agosto próximo enfrente a Bolivia por las clasificatorias al mundial de Rusia 2018.

