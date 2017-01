De Col gana su serie y clasifica en el Burleigh Pro de Australia

Lima, 27 Enero 2017 (peruinforma.com).-

Cristóbal de Col del Team Hurley Perú tuvo un debut auspicioso en el Flight Centre Burleigh Pro, que se desarrolla en la playa australiana de Gold Coast. El peruano ganó la serie 10 de la ronda 2 con 14.70 puntos, merced a sus dos mejores olas calificadas por los jueces con 7.75 Y 6.95. Luego de los primeros diez minutos de su manga, sin ninguna ola corrida, logró subirse a una y marcar un buen 7.75, agarrando el segundo puesto, atrás del local Harrison Martin.

Poco después, en su segundo intento sumó una de 2.85, tomando el liderazgo, que no lo soló hasta el final. Sin embargo, en la tercera obtuvo 6.95, con lo que aseguró su posición y ya se encuentra en la ronda tres, en la que sus rivales serán tres australianos, Luke Hynd, Kai Hing y Jack Murray. Ubicado en la casilla 81 de la Qualifying Series 2017, De Col espera una nueva victoria para meterse más adelante en el ranking de la Liga Mundial de Surf.

“Los primeros minutos fueron difíciles. Vinieron buenas olas, pero no las pude agarrar. Pero apareció una perfecta y me dio una primera alta puntuación. En la segunda sólo recibí 2.85 y me permitió adelantar a Martin. Por suerte, la tercera fue la que me dio mucha tranquilidad, al sacar una diferencia importante frente a mis rivales. Mañana será complicado, ya que serán tres australianos mis contrincantes. Me siento bravo y seguro de continuar en el torneo,” señaló de Col.

“Si no fuera por Hurley no podría seguir este camino. Gracias también a Red Bull, Huawei, Toyota, Nike, FCS y a todos mis hinchas y las buenas vibras que me mandan. Un saludo a ellos y al mar de Gold Coast, que me regaló dos olas para ganar mi serie. Recién comienza la temporada y nos aguarda un largo camino en este 2017. Gracias a ti Hans y a Hansito por seguirme cada día de mi carrera.”