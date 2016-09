César Bauer es tercero en el mundo tras heroica actuación

Lima, 21 de setiembre de 2016 (peruinforma.com).-

Como heroica podría calificarse la actuación de César Bauer, en el Campeonato Mundial de Bodyboard APB. La cita de la clase Dropknee se llevó a cabo en la playa “Praia Grande”, en la localidad de Sintra en Portugal.

El tablista peruano disputó su serie semifinal ante el hawaiano Dave Hubbard. Tras correr su segunda ola, César sufrió un accidente en el mar y tuvo una lesión. “Tuve un mal cálculo al agarrar la ola y esta me cayó encima, sobre mi hombro derecho. Se me torció y afectó los ligamentos, lo tuve inutilizable por el resto de la serie”, nos comentó Bauer exhausto al término de la ronda.

Pese a la lesión, César nunca se rindió e incluso sus mejores calificaciones vinieron después. “La adrenalina del momento y las ganas de dejar al Perú lo más alto me hicieron continuar para tratar de llegar lo más lejos”. Pese a sumar un buen puntaje (14 puntos), este no fue suficiente para derrotar a Hubbard, quien sumó 16.75 y con ello logró el pase a la gran final.

El dolor era tan intenso que Bauer no quiso sacarse el wetsuit, ya que probablemente no iba a poder ponérselo nuevamente. Así espero hasta la serie en donde iba a luchar por el tercer lugar del podio ante Amaury Lavernhe de Isla Reunión.

“Un fisioterapeuta me revisó y me dijo que no podría recuperarme en el momento. La recomendación fue no volver a entrar al mar pero esa no era una opción para mí. Hubiera significado conformarme con el cuarto lugar, pero ya había llegado tan lejos que sentía que debía seguir adelante hasta más no poder. Felizmente todo el esfuerzo resultó y pude nuevamente subir la bandera peruana al podio mundial”, comentó muy emocionado tras la ceremonia de premiación.

La actuación de César Bauer fue ahí simplemente espectacular. Nuestro representante corrió toda la serie con los ligamentos inflamados, remando ola tras ola sólo con un brazo y aguantando el dolor en cada maniobra. Su heroísmo fue contantemente destacado en la transmisión en vivo del evento y los miles de espectadores pudieron ver el valor del peruano que nunca se rindió.

Pese a estar en inferior condiciones, Bauer supo aprovechar cada ola y sumó un puntaje total de 16 unidades, ante los 12.75 de Lavernhe. El resultado le valió a César subir al podio y quedarse con el tercer lugar en el mundo en la clase Dropknee para este 2016. Finalmente el Campeón Mundial fue Dave Hubbard y segundo Martin Mouradia de Guadalupe.

Ahora César retornará en los próximos días al Perú, en donde empezará su recuperación con miras a lo que será su participación en los próximos Juegos Panamericanos y Bolivarianos.