Bodyboard: César Bauer semifinalista en Pipeline

Lima, 04 de marzo de 2017 (peruinforma.com).-

El Pipeline Pro, primera fecha del Tour Mundial de Bodyboard de la APB (Association of Professional Bodyboarding), finalizó para la clase Dropknee y el peruano César Bauer logró alcanzar las semifinales y sumó importantes puntos para el ranking 2017.

La famosa rompiente de Pipeline en la isla Oahu, recibió a los mejores bodyboarders del planeta, pero fueron los hawaianos los que llegaron a la gran final.

“Pipeline es un campeonato especial, así que todos competíamos desde la primera ronda. Fue una jornada muy agotadora, ya que todo el torneo se desarrolló en un solo día”, comentó el ex Campeón Mundial.

En su serie inicial, Bauer se enfrentó a tres locales y los pudo derrotar sin problemas. En la siguiente ronda la historia se repitió y también pudo terminar primero venciéndolos. “Las olas estuvieron buenas, de tamaño mediano para lo que acostumbra Pipeline, pero en general eran buenas las condiciones. El nivel de los competidores fue altísimo, sobretodo los locales”.

En semifinales, nuevamente César tuvo que enfrentarse a tres hawaianos; a dos de ellos ya les había ganado en las rondas previas. “Los hawaianos querían copar la final, así que corrieron con estrategia y al ser mayoría me bloquearon. Las olas que agarré no fueron las óptimas y no pude pasar. Me hubiera encantado estar en la final, ya dos veces la había alcanzado y este año quería ganarlo, pero así sucede”, finalizó Bauer, que de igual forma se encuentra satisfecho por los importantes puntos sumados para el ranking anual.

Finalmente el ganador en Pipeline fue Miles Kauhaahaa, dejando en segundo lugar a Dave Hubbard, tercero Sammy Morrentino y cuarto Bud Miyamoto, todos ellos locales de la isla.