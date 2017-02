David Waisman considera poco probable que Israel dé refugio a Alejandro Toledo

“No vendrá al Perú por su propia cuenta”, sostiene excongresista

Lima, 07 febrero 2017 (peruinforma.com / fuente: Andina).-

El excongresista de Perú Posible, David Waisman, consideró hoy poco probable que Israel otorgue refugio al ex presidente Alejandro Toledo, a quién el Ministerio Público le acaba de abrir una investigación preparatoria por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

“Es muy difícil que se refugie (Toledo) en Israel porque no tiene directamente la nacionalidad israelí, no ha nacido allí” señaló tras advertir que por lo declarado por el expresidente “no vendrá al Perú por su propia cuenta”.

Waisman, ex ministro de Defensa en la gestión de Toledo, recordó que el Perú extraditó hace un tiempo a un ciudadano israelí acusado de varios delitos y reclamado por la justicia de ese país.

“Es como que Israel le debe al Perú un hecho de esa naturaleza”, manifestó Waisman a RPP.

Según Waisman, el ex mandatario peruano al no contar con seguridad en Israel le quedaría Bélgica “pero no creo que dicho país le otorgue asilo, sobre todo a una persona tan cuestionada a la que ya se le inicio un proceso”.

Las acciones iniciadas por la fiscalía anticorrupción al allanar el domicilio de Toledo en Lima y la formalización de una investigación preparatoria, demostrarían que se ha cometido delito, estimó Waisman.

Señaló que los diversos viajes a Brasil del fiscal anticorrupción, Hamilton Castro, estarían demostrando igualmente que tiene información segura respecto a las acusaciones (el supuesto pago de una coima de US$ 20 millones de Odebrecht) en contra del expresidente, así como de los otros dos denunciados: Josef Maiman, amigo de Toledo y Jorge Barata, exrepresentante de la constructora brasileña en el Perú.