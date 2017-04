USA demanda docentes bilingües requisito

Lima, 09 abril 2017 (peruinforma.com).-

La convocatoria de profesores bilingües a postular en el programa de intercambio para que viajen a Estados Unidos y puedan dictar clases en escuelas y colegios de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, del programa Participate, conocido antes como VIF International Education, ya se encuentra activa a través de www.vifprogram.com/applyperu.

Según Daniella Musmanni, la especialista en reclutamiento de Participate, más de 12,000 maestros de 50 países han participado con éxito en el programa en los últimos 30 años. Actualmente 24 profesores peruanos se encuentran activos. Sulzy Gainza, maestra peruana del programa Participate nombrada como profesora del año en su escuela, señala: “Creo que hemos aprendido mucho. Cuando digo nosotros me refiero no sólo a mi como profesora, sino también como mujer, como madre. También creo que he crecido mucho. Cuando yo vuelva a Perú voy a tener mucho más que ofrecer”.

Entre los requerimientos que deben cumplir los candidatos están:

Poseer título universitario en educación Contar con dos años como mínimo de experiencia a tiempo completo como maestro en una escuela o colegio público o privado Estar activamente enseñando en escuela o colegio público o privado Disponer de licencia de conducir y experiencia al volante Fluidez demostrada en el idioma inglés

Cabe resaltar que el trabajo es remunerado y con los mismos beneficios con los que cuenta un maestro estadounidense. El salario dependerá, básicamente, de los años de experiencia a tiempo completo que haya ejercido el docente, luego de haberse graduado de la universidad.No hay edad límite para que un postulante pueda participar. Los elegidos tendrán la posibilidad de viajar con sus familias.

La postulación se debe hacer en www.vifprogram.com/applyperu . Para obtener mayor información, el aspirante puede contactar al Departamento de selección al correo electrónicoadmissions@vifprogram.com.

FOTO 8-1

LEYENDA: Algunos participantes de la Promoción 2016 del Programa Integral de Capacitación de Analistas de Crédito.

FOTO 8-3

LEYENDA: Analistas que ocuparon los primeros puestos en el programa de capacitación de la Universidad ESAN.