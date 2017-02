Toledo no debe volver al país por falta de garantías, dice su abogado Benítez

Así se lo ha recomendado a su cliente, indica

Lima, 12 febrero 2017 (peruinforma.com / fuente: Andina).-

El expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra prófugo de la justicia por el presunto cobro de sobornos, no debe venir al país por falta de garantías para presentarse a la justicia, indicó hoy su abogado, Heriberto Benítez.

Precisó que la orden de búsqueda internacional que activó la Interpol no cambia el manejo de la situación legal que cuestionan para su cliente, a quien le ha recomendado que no venga al país.

“No tiene las garantías para someterse a proceso, menos cuando el juez (Richard Concepción) Carhuancho no ha respetado el derecho fundamental de Alejandro Toledo a ser oído antes de ir a la cárcel. Nunca lo citaron, nunca lo escucharon, pero tiene orden de captura”, comentó.

En declaraciones a la Agencia Andina precisó que eso va en contra de las reglas democráticas. “Le he dicho a mi cliente que no venga, no hay garantías para presentarse a la justicia. La decisión le corresponde a él”, aseveró.

Consideró también un “atropello para su cliente” haber publicado su rostro y ofrecer una recompensa por su captura, dado que la resolución del juez Carhuancho, que dictó 18 meses de prisión preventiva, no dispone esa medida.

“La publicación debe ser para personas que tienen sentencia o mandato judicial firme como las tías de Keiko Fujimori, que sabemos dónde se encuentran y para quienes nunca se ha ofrecido recompensa, son personas acusadas de delitos de corrupción”, aseveró.

En su opinión, la decisión del Congreso de retirar los beneficios que otorgaba al exmandatario Toledo son también una muestra de la persecución política que habría contra su cliente.

“Toledo es emblemático para el fujimorismo, que tiene un pacto con el Apra, al margen de que debe investigarse todo acto de corrupción, me pregunto por qué las indagaciones a un exviceministro aprista no han avanzado más, sino que se han ido hacia Alejandro Toledo”, indicó.

Comentó también que el lunes se formalizará la apelación de la defensa de Toledo en contra de la decisión judicial que ordena 18 meses de prisión preventiva en su contra.