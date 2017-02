Presidente Kuczynski: “afuera nos ven como el país que más lucha contra la corrupción”

Lima, 28 febrero 2017 (peruinforma.com).-

En el exterior el Perú es visto como el país que más lucha contra la corrupción, afirmó hoy el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tras retornar al país procedente de Estados Unidos, donde se reunió con el mandatario norteamericano, Donald Trump, y cumplió diversas actividades.

“Se habló (con Trump) de la lucha contra la corrupción, afuera nos ven como el país que más está haciendo en eso”, expresó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Kuczynski dijo que el encuentro con Donald Trump fue “excelente” y se prolongó por espacio de una hora (en una primera etapa a solas y luego en una reunión ampliada), y “no como algunos dicen que solo fue por cinco minutos”.

“Son mentiras, le digo al público que no se deje engañar por reporteros que no dicen la verdad. Me recibió en la puerta de la Casa Blanca, lo que es inusual, y estuvo con sus principales asesores de la Casa Blanca, yo con el Canciller”, indicó.

Comentó que en la cita, la primera que sostuvo Trump con un mandatario latinoamericano, analizaron pormenorizadamente la migración, el comercio, y lo que viene ocurriendo en otros países de la región.

“Él tiene sus ideas, pero hablamos bastante de los migrantes peruanos y del comercio, creo que nuestro TLC (Tratado de Libre Comercio) está muy bien protegido”, señaló.

Kuczynski sostuvo que le informó a Trump que el próximo año se realizará en Lima la Cumbre de las Américas y, aunque “él no se había percatado de eso, preguntó si van a venir todos los presidentes, y le dije, si tú vienes van a venir todos”.

El jefe de Estado se mostró satisfecho por su viaje a Estados Unidos, donde también se reunió con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con quien dialogó sobre el multilateralismo; y recibió la Medalla James Madison en la Universidad de Princeton.

Dicha distinción es la más alta que otorga la prestigiosa universidad norteamericana a sus ex alumnos como un reconocimiento a la trayectoria excepcional en el servicio público.

De otro lado, al ser consultado sobre la situación del exmandatario Alejandro Toledo, Kuczynski reiteró que “es un problema judicial, yo no soy juez, soy jefe de Estado”.

Por último, respecto a la firma de la adenda del contrato para la construcción del Aeropuerto de Chinchero, dijo que “se verá lo que dice la Contraloría, pero es un buen proyecto cuyo costo se ha bajado a la mitad”.