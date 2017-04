Penas severas para autoridades que traicionen a la patria, pide Bambarén

Merecen castigo ejemplar por engañar a sus electores, dijo

Lima, 14 abril 2017 (peruinforma.com / fuente: Andina).-

Los actos de corrupción cometidos por autoridades son un acto de traición a la patria y merecen las penas más severas, expresó el obispo emérito de Chimbote; Luis Bambarén, al pronunciarse sobre el caso del gobernador del Callao, Félix Moreno.

Según dijo, es lamentable que personas que accedieron a un cargo público gracias al apoyo de sus electores, luego traicionen robándoles el dinero del pueblo para llenar sus bolsillos.

“Cualquier sustracción que se haga de bienes ahora en la emergencia y más adelante en la reconstrucción es un pecado gravísimo, una falta de respeto y de solidaridad que merece un castigo ejemplar”, expresó al prelado en declaraciones a la Agencia Andina.

Dirigiéndose a los creyentes, pidió recordar las palabras de Jesús cuando dijo que no hay nada posible de ocultar, pues al final todo será conocido.

Asimismo, invocó a los no creyentes a revisar la historia para comprobar que hubo graves actos de corrupción, como la compra de congresistas por parte de Vladimiro Montesinos.

“Debemos aprender de la historia y es lamentable que autoridades que se habían ganado la confianza del pueblo para ser elegidos, los hayan traicionado después”, expresó al reflexionar sobre los casos de corrupción que van apareciendo día a día.

En ese marco, lamentó los casos de Alex Kouri y Félix Moreno, quienes fueron recluidos en prisión mientras el Poder Judicial culmina las acusaciones contra ellos.

En ese aspecto, refirió el caso de la región Callao, donde primero Kouri terminó en la cárcel y luego otro presidente regional, Félix Moreno, “que ha seguido el mismo camino y el mismo destino”.

“La corrupción no es de uno, el que quiere robar solo se fundió porque no puede y es ahí donde aparecen las mafias, las cadenas dentro de la misma institución. No les importa si el dinero es para los pobres o mejorar su condición de vida. Eso es una traición a la patria y ojalá las penas sean drásticas”, enfatizó.