Ministro Vizcarra reafirma bondades de adenda de contrato

Concluyó presentación ante la Comisión Permanente. Expuso pormenores del contrato de concesión del aeropuerto del Cusco

Lima, 09 Febrero 2017 (peruinforma.com).-

Con una nueva ronda de intervenciones y reiteración de algunos de los puntos iniciales durante su exposición ante la Comisión Permanente, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, concluyó esta tarde su presentación y anunció que estaba dispuesto a asistir al Congreso en otras ocasiones.

La presidenta del Congreso y de la sesión, Luz Salgado, agradeció su presencia y levantó la sesión a las 2:03 de la tarde.

Al responder a las inquietudes formuladas por 21 congresistas durante el debate parlamentario, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra Cornejo, reiteró que el contrato para el aeropuerto de Chinchero (Cusco) fue firmado el 4 de julio de 2014, que no era adecuado para el país y que había que modificarlo, lo cual hizo el Gobierno.

Anotó que la obra es un anhelo de más de 40 años del pueblo cusqueño y no resultaba conveniente postergarla por dos o tres años más. Subrayó que el contrato no tiene límites de endeudamiento y su borrador fue elaborado por ProInversión y finalmente fue firmado por el ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno anterior.

Sostuvo que con la adenda se elimina el pago, a la entidad concesionaria, de más de 500 millones de dólares en intereses, lo que se pretendía durante 15 años después de la inauguración de la obra.

Subrayó que se había instruido al procurador del sector para que asuma el caso en eventuales situaciones de irregularidades que se habría perpetrado en el proceso de concesión.

“Yo estoy aquí para defender los intereses del Estado. El concesionario que se defienda solo”, señaló categóricamente en una parte de sus respuestas a los legisladores, algunos de los cuales fueron bastante enérgicos motivados por la función fiscalizadora y de control político que les compete.

“Estoy dispuesto a seguir viniendo cuantas veces sea necesario para que no quede dudas de la transparencia con que ha actuado el Gobierno en el caso de esta adenda”, fue su comentario durante su segunda intervención y en sus respuestas a los congresistas. Reiteró ue la concesión del aeropuerto de Chinchero será por un lapso de 40 años.

Refirió que Chinchero será una obra emblemática para los cusqueños y los peruanos en general y que se espera que esté lista el año 2021. Aclaró que se había hecho una adenda y no se trataba de un nuevo contrato, como lo había expresado antes uno de sus interlocutores.

Afirmó que Chinchero recibirá a aeronaves en vuelos internacionales, y además se comprometió a responder por escrito a otras numerosas preguntas de los legisladores durante el debate. Igualmente, mostró el documento original del contrato con Kuntur Wasi.

Las respuestas del ministro fueron interrumpidas por varios parlamentarios, que en algunos casos previnieron acerca de eventuales actitudes de corrupción de parte de algunos funcionarios participantes en el contrato.

Ante ello, la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, dispuso abrir una nueva ronda de intervenciones.

En sus respuestas, el ministro reiteró que la adenda corrige todas las deficiencias sobre intereses y que no podía ser una justificación para elaborar un nuevo contrato.

Explicó que los ingresos portuarios y no aeroportuarios irán a un fedeicomiso y que todo lo que estará dentro del perímetro del aeropuerto será considerado costo operativo.

Ante las nuevas preguntas y comentarios, el ministro Vizcarra exprersó que se estaban haciendo esfuerzos por resguardar los recursos del Estado y la debida transparencia.

Culminada su intervención, el titular del MTC se comprometió a responder a algunas de las preguntas por escrito y con profundidad en los argumentos.