Mariano Cucho: “Dejo un ente electoral altamente competitivo”

Jefe de la ONPE dice que acatará decisión del CNM de no ratificarlo en el cargo

Lima, 14 enero 2017 (peruinforma.com / fuente: Andina).-

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, lamentó hoy la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de no ratificarlo en dicho cargo, no obstante, remarcó que acatará dicho fallo.

Dijo que se siente orgulloso de dejar un organismo electoral altamente competitivo que debe seguir trabajando con absoluta independencia.

“Dejo un ente electoral altamente competitivo, del cual me siento orgulloso. Me voy contento porque he desarrollado en forma independiente mi trabajo (…)”, aseveró.

Refirió que su gestión trabajó con absoluta independencia y transparencia a fin de “consolidar la joven democracia peruana, desarrollando e implementando tecnología para servir mejor al elector de todos los rincones del país”.

El pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) reiteró hoy su decisión de no ratificar en su cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, al declarar infundado el recurso extraordinario por dicha autoridad electoral.

La ONPE informó que durante la gestión de Mariano Cucho Espinoza, implementó los más altos estándares de gestión de calidad siendo el único organismo electoral en el mundo en obtener una certificación y acreditación ISO Electoral.

Defensa

La defensa legal del jefe de la ONPE estuvo a cargo del abogado Gustavo Gutiérrez, quien explicó que el CNM relativizó en forma absoluta el Informe de la Comisión de Evaluación y Ratificación en el que Mariano Cucho logró calificaciones de “Bueno y Aceptable”, construyendo una resolución sobre la base únicamente de la entrevista personal.

Subrayó que este informe es el instrumento de mayor relevancia en el procedimiento de evaluación ya que contiene un estudio detallado y garantista, donde se exponen cada uno de los actos de gestión y su respectiva calificación.

El letrado explicó luego que en el proceso de ratificación no se valoraron otros indicadores que obran en el expediente – componentes de la evaluación- relacionados con el resultado de la gestión y labor desarrollada por el jefe de la ONPE, como los reconocimientos del rectorado de la Universidad Católica del Perú, Superintendencia Nacional de Migraciones, Notaría Paino y el Notario de Lima, César Fernando Loayza Bellido.

Tampoco se valoró la información remitida por los partidos políticos – a pedido del propio CNM – en la que expresan su satisfacción y reconocimiento a la excelencia en el servicio brindado por la ONPE.

Gutiérrez Ticse agregó que en el rubro “Reconocimiento”, el CNM dejó de lado también algunos logros alcanzados por la administración de Mariano Cucho, y que debieron ser considerados como méritos, tales como el Reconocimiento a la Gestión de Proyectos de Mejora (SNI)- Ganador; Buenas Prácticas en Gestión Pública (CAD), Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública (OEA), Creatividad Empresarial (UPC- Finalista), Premio Nacional a la Calidad 2016 (Ganador)- Medalla Empresa Líder en Calidad –Categoría Oro, entre otras.

Durante la gestión de Mariano Cucho Espinoza se realizaron 19 procesos electorales por mandato de la ley orgánica de elecciones, y dos por mandato de la ley del CNM, 96 por imposición de la nueva ley universitaria.

También brindó asistencia técnica a cerca de cuatro mil procesos electorales, todos los cuales se caracterizaron por tener resultados incuestionables y desarrollados con la más absoluta eficiencia y transparencia.