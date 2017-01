Identicole del Minedu: Herramienta que permite verificar en línea legalidad y datos en general de colegios privados y públicos

Lima, 4 de Enero 2017 (peruinforma.com) .- Dado que varios colegios ya iniciaron los procesos de matrículas, el Ministerio de Educación (MINEDU) recomienda a las madres y los padres de familia utilizar la herramienta virtual Identicole wwwidenticole.minedu.gob.pe con el fin de verificar las características de las instituciones educativas que están autorizadas para operar.

Identicole cuenta con un buscador que permite ubicar a los colegios privados o públicos según localidad o distrito. Se pueden constatar los datos de ubicación de cada plantel, su número telefónico, el nombre del director (a), las pensiones que cobra, la cantidad de alumnos por aula tanto en inicial, primaria y secundaria, entre otros aspectos relevantes.

Si el colegio que busca no se encontrara en el sitio web Identicole, se podría presumir que esa institución no estaría registrada en el sistema educativo o no contaría con permiso para operar.

De esta manera, los padres podrán detectar oportunamente qué instituciones educativas funcionan ilegalmente, evitando ser estafados por inescrupulosos. En tal caso, podrán denunciar el hecho al MINEDU llamando al teléfono 01224-7777. También pueden ingresar ese u otros reclamos de manera virtual en http://identicole.minedu.gob.pe/reclamo/privadoindecopi/

Los planteles que operan al margen de la ley están prohibidos de expedir certificados de estudios o utilizar el código modular de otra institución educativa para hacerlo. Los colegios privados y públicos deben cumplir con actualizar sus datos de manera oportuna ante el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) del MINEDU.

El MINEDU recuerda que los colegios privados están obligados a informar a los padres y madres de familia el número de código modular que el ministerio les ha otorgado para poder operar. También deben entregar el reglamento interno, así como indicar el monto y oportunidad del pago de la matrícula y las pensiones del año lectivo.

Igualmente, deben informar respecto a los posibles aumentos de pensión durante el año lectivo; si el colegio suele retener los certificados de estudio por los meses no pagados; el perfil profesional del director, de los docentes y del personal administrativo.

Del mismo modo, están obligados a explicar los requisitos para el ingreso de nuevos alumnos y las vacantes disponibles; la propuesta pedagógica, el plan de estudios, los sistemas de evaluación y control de los alumnos, la cuota de ingreso, el horario de clases, el número máximo de alumnos por aula.

Se debe anotar que en el caso de los colegios públicos, el servicio educativo es completamente gratuito y está prohibido cobrar o pagar cualquier tipo de donación, matrícula, pensión u otro similar.