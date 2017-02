Federación de Periodistas del Perú y COPERASD conmemoran aniversario de fundación de la República Saharaui

Lima, 28 febrero 2017 (peruinform.com).-

En una ceremonia realizada conjuntamente por la Federación de Periodistas del Perú (FPP) y el Consejo Peruano de Solidaridad con la República Árabe Saharaui (COPERASD) se solidarizaron con el pueblo saharaui en el aniversario de su independencia. El evento se realizó en la sede de la poderosa FPP.

Ángel Sánchez, presidente de la FPP, señaló que Marruecos viola los derechos humanos en el territorio ocupado del Sáhara Occidental y recordó la expulsión de periodistas por parte de Marruecos para ocultar la realidad existente y esas violaciones. Se refirió, asimismo, a la labor de la embajada marroquí en Lima de perseguir y obstruir a los defensores de la causa saharaui, hecho que fue dado a conocer a la presidencia de la República.

Durante la ceremonia se expuso dos documentales de la historia del pueblo saharaui y, asimismo, se transmitió un video realizado en la clandestinidad por periodistas saharauis en los territorios invadidos por Marruecos, que demostraban la brutalidad policial marroquí contra las mujeres saharauis.

Por otra parte, Ricardo Sánchez Serra, presidente de COPERASD, agradeció a la FPP la valentía de celebrar conjuntamente el cuadragésimo primero aniversario de Fundación de la República Árabe Saharaui Democrática.

“Este gesto demuestra, una vez más, el compromiso institucional y tradicional de defensa de las libertad, en especial de la expresión y en defensa de los derechos humanos y su solidaridad con un pueblo que sufre, el pueblo saharaui, al que el reino feudal de Marruecos le viola todos sus derechos ante la pasividad internacional”, expresó.

Al recordar la nefasta “Marcha Verde” marroquí, enfatizó que “no fue pacífica como dice la propaganda marroquí, sino que a la vez avanzaban los tanques y la aviación del Reino feudal de Marruecos, destruyendo todo a su paso y asesinando a la población civil saharaui, con bombas de napalm y fósforo blanco. Fue una carnicería”, evocó.

Recordó, una vez más, las resoluciones de las Naciones Unidas que apoyan la causa saharaui y el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que señala:

“La conclusión del Tribunal es que los materiales e información presentadas a él no establecen ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sahara Occidental y el reino de Marruecos o la entidad mauritana. Por tanto, el Tribunal concluye que no ha encontrado vínculos jurídicos de tal naturaleza que puedan afectar a la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General a la descolonización del Sáhara Occidental y, en particular, al principio del autodeterminación a través de la libre y genuina expresión de la voluntad de los pueblos del territorio”.

“Como ven ustedes, el pueblo saharaui tiene la historia y el derecho a su lado”, recalcó Sánchez Serra.

“41 años después de la invasión marroquí –mencionó- en los territorios liberados y en los campos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, viven más de 200 mil saharauis, de la caridad pública internacional, es decir, de la ayuda humanitaria. Hay que agradecer a Argelia los haya cobijado en su territorio y su solidaridad humanitaria”.

Y en los territorios ocupados por Marruecos –continuó Sánchez Serra-, viven más de medio millón de saharauis, presos. Marruecos construyó el muro militar más largo del mundo de 2720 kilómetros de extensión, que divide el territorio del Sáhara Occidental, separando familias y convirtiendo al territorio invadido en una gigantesca cárcel, en donde se violan los más elementales derechos humanos y usan la tortura. Todos los organismos de derechos humanos en el mundo condenan a Marruecos, que incluso expulsa delegaciones internacionales de derechos humanos, eurodiputados y periodistas, para que no vean las atrocidades que cometen los marroquíes.

“En ese muro militar hay toda clase de armamento y está rodeado de minas personales y antivehículos. ¡Diez millones de minas! Hoy vemos cómo mueren niños y pastores por las minas en las cercanías del muro”, señaló.

En la solemne conmemoración por aniversario de la RASD, el presidente del COPERASD pidió:

“1-A las Naciones Unidas que cumplan su misión y organicen el referendo de autodeterminación del pueblo saharaui, que obliguen a Marruecos, mediante los Cascos Azules, a abandonar el territorio, que nunca fue suyo;

2-Que la comunidad internacional resguarde y proteja los recursos naturales saharauis, que están siendo saqueados por la potencia invasora Marruecos;

3-Que la comunidad internacional y las Naciones Unidas exijan a Marruecos a que respete los derechos humanos de los saharauis, cese la tortura y libere a los presos políticos;

4-Que España se reivindique ante los saharauis y apoye su derecho a la autodeterminación, porque hasta el momento –siendo la potencia administradora reconocida por la ONU- es cómplice del genocidio que hacen los marroquíes contra los saharauis, al igual que Francia, que veta todo apoyo a la causa saharaui, la defensa de los derechos humanos y su derecho a la autodeterminación;

5-Que el Perú, que reconoció en 1984, a la República Saharaui, junto a más de 80 países, restablezca las relaciones diplomáticas con ella, que fueron injustamente suspendidas por el siniestro asesor Vladimiro Montesinos en 1996. Sería un gran gesto de solidaridad, igualmente, que apoye la causa saharaui en las Naciones Unidas y en sus organismos internacionales, además de brindar ayuda humanitaria, a través de la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR”.

Finalizó expresando que “el pueblo saharaui, es un pueblo valiente, pero también un pueblo olvidado y que sufre y necesita la solidaridad de todos nosotros. No seamos cómplices de su sufrimiento, alcemos la voz, hagamos conocer que existen, que tienen derecho a vivir en una patria libre”.