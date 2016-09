Expolimentaria 2016 estima superar US$ 800 millones en ventas

Vicepresidente de ADEX, John Hartley, informó del crecimiento en 227% de la exportación de alimentos. Pasó de US$ 1,631 millones en el 2006 a US$ 5,338 millones en el 2015.

Lima, 09 setiembre 2016 (peruinforma.com).-

Jueves 08 de septiembre.- La octava edición de la feria Expoalimentaria, que se realizará en Lima del 28 al 30 de septiembre, estima superar los US$ 800 millones en ventas, señaló John Hartley, vicepresidente de la Asociación de Exportadores (ADEX). La plataforma de alimentos más importante de América Latina fue presentada hoy en conferencia de prensa que contó con la participación de representantes del Mincetur, Minagri, RR.EE. y del BID.

“Estos son indicadores que demuestran el potencial de la oferta de alimentos de nuestro país. Sin embargo, el reto es grande y seguiremos trabajando para seguir posicionándonos como un proveedor confiable al mundo”, afirmó Hartley, quien estuvo acompañado por Edgar Vásquez, viceministro de Comercio Exterior de Mincetur y Jorge Luis Montenegro, viceministro de Infraestructura y Riego del Minagri.

También estuvieron presentes Silvia Alfaro, Directora General de Promoción Económica de RR.EE.; Viviana Caro, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Perú; Jorge Urbina, Gerente Central de Exportaciones de ADEX y empresarios del sector.

Crecimiento de 227%

El vicepresidente de ADEX informó que el año pasado el mundo importó alimentos por US$ 1.2 billones y que en ese contexto, el Perú sigue trabajando para ofrecer al mundo productos de calidad, orgánicos y con certificaciones que lo diferencian de otros competidores. “En los últimos 10 años, la exportación de alimentos peruanos pasó de US$ 1,631 millones (en el 2006) a US$ 5,338 millones (en el 2015), lo que representó un crecimiento de 227%”, precisó.

Añadió que en ese mismo periodo de tiempo, el número de partidas pasó de 591 a 668, lo que demuestra el interés de los empresarios peruanos por diversificar y dar mayor valor agregado a los productos peruanos.

Expresó que la feria tiene como objetivo de propiciar el intercambio comercial entre proveedores y compradores internacionales y seguir posicionando la oferta peruana en el mundo, por lo que este año reunirá a más de 650 empresas de los cinco continentes en una superficie de 23,400 metros cuadrados.

En la Expoalimentaria no solo se presentarán expositores de las diversas regiones del Perú, sino también representaciones de otros países, como Turquía, Brasil, Sudáfrica, Holanda, Argentina, España, Ecuador, Dinamarca, Chile, Italia, Guatemala, Japón, Bolivia, Indonesia, Polonia e India, que exhibirán su oferta de bienes y servicios a los exportadores.

Compradores internacionales

Se puntualizó que llegarán al Perú representantes de supermercados, retailers, mayoristas, importadores, traders, proveedores de alimentos, entre otros, como Eastland Food Corporation, International Fruit Company, Atlanta Corporation y Samba (EE.UU), JSC Tander (Rusia), Tesco PLC (Reino Unido), Kaf Group y Jaipur Star General (Emiratos Árabes Unidos), FreshGold (Sudáfrica), Casino (Francia), Unisuper (Guatemala), Cencosud (Chile) y El Competidor (Ecuador).

Asimismo, Kanematsu Corporation e ITO-Yokado Co de Japón; Sabores y Colores EJC S.A.S. y La Gran Colombia de Colombia; y Casa Fiesta y los supermercados Rosa, Nardelli, Manetti, Koch, Imperatriz, Hippo, Central Rede Top, Angeloni, Giacossi y Bistek de Brasil.

Expoalimentaria trae como novedad la realización de la rueda de negocios LAC Flavors, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Connect Americas, en la cual participarán empresas exportadoras y compradores provenientes de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, así como el Caribe, Europa y Asia.

La feria es organizada por ADEX y Promperú, con el apoyo del Ministerio de la Producción (Produce), Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.).