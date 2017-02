Mañana se presentará en Lima documental sobre adolescente trans

En la presentación asistirá el director peruano, Dante Alencastre, quien hablará sobre la identidad de género, los derechos LGBT, la aceptación y el amor incondicional

Lima, 23 Febrero 2017 (peruinforma.com).-

Mañana, viernes 24 de febrero a las 07:00 p.m., se presentará por primera vez en el Perú el Documental “Criando a Zoey”, premiado en el último LA Outfest, el cual contará con la presencia del director, Dante Alencastre, quien conversará con el público asistente.

La cita es en el Centro Cultural de España, ubicado en Natalio Sanchez 181, Santa Beatriz. Es importante resaltar que este evento es organizado por el Festival de Cine LGBT, OutfestPerú y cuenta con el patrocinio de la Fundación AHF Perú (Aids Healthcare Foundation).

“Criando a Zoey” (Raising Zoey) es la historia de la activista trans Zoey, una adolescente que simplemente quiere ir a la escuela, aprender y divertirse con sus amigos. Por desgracia la ignorancia y la intolerancia se interponen. Es así que con el apoyo de su madre y hermana, Zoey empieza una lucha contra los funcionarios de la escuela para que se reconozca su identidad y así acabar con el estigma y el bullyng. La historia de Zoey es un ejemplo de vida para que otros también perseveren en vivirla auténticamente.

“Estoy convencido en que la sociedad en general es la que necesita educarse y sensibilizarse en el tema y no creer en los estereotipos y prejuicios en torno a cosas que les son desconocidas o diferentes. No es fácil para un padre o una madre tener un hijo o hija LGBT, pero ahora hay mucho más apoyo que antes para padres que están pasando por esta experiencia. El acoso no puede comenzar en casa. Los padres deben ser nuestros aliados. La falta de esta aceptación es la causa de muchos trastornos psicológicos de la juventud y hasta del suicidio”, comentó el director con respecto a la importancia de este documental.

El director peruano del documental, Dante Alencastre, es un galardonado documentalista y activista LGBT en Los Ángeles. Dante encontró su vocación personal documentando las vidas de personas y comunidades LGBT durante un viaje de regreso a su Perú natal, lo que resultó en la película “En El Fuego”, ganadora del premio LA Outfest Audience Award. Posteriormente, volvió a retratar a este grupo peruano de activistas trans 5 años más tarde en “El Fuego Dentro” y el documental de la vida personal y profesional de un activista y líder transgénero en “Transvisible: Bamby Salcedo’s Story”.