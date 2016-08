Congreso aprueba proyecto que reduce déficit al 1%

Gobierno anterior lo dejó en 3,3%

Expedito para ser promulgado por el Poder Ejecutivo quedó el proyecto de ley que propone reducir, en forma gradual, el déficit fiscal al 1,0% para el 2021, el cual fue aprobado por el Pleno del Congreso de la República en la sesión vespertina de hoy jueves 25.

La Representación Nacional aprobó, en primera votación, por 102 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Fue exonerado de segunda votación por unanimidad.

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo, con carácter de urgencia, por la situación preocupante de las finanzas públicas en el presente año. Se estima que el déficit fiscal observado del sector público no financiero para el 2016 ha sido revisado al alza de un 2,5% a 3,0% del PBI.

La propuesta precisa que para el 2017, el déficit fiscal se reducirá a un 2,2%; en el 2018, a un 2,0%; en el 2019, a un 1,8%; para el 2020, el déficit bajará a 1,5%; y para el 2021, será reducido al 1,0% del Producto Bruto Interno (PBI) potencial.

Anota que para el 2017, el resultado fiscal del sector público no financiero no podrá ser mayor a un déficit de un 2,5% en términos del PBI observado. Asimismo precisa que para ese mismo año, las leyes de endeudamiento y de equilibrio financiero, los créditos suplementarios y la ejecución presupuestal del sector público no financiero se sujetan a la norma.

También remarca que la deuda bruta total del sector público no puede ser mayor a un 30% del PBI.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Cecilia Chacón de Vettori (FP), al sustentar el dictamen, dijo que la propuesta fue sancionada por mayoría en su grupo de trabajo.

Lo actuado por el gobierno de Ollanta Humala limitaría diferentes acciones del gobierno. Manifestó que la aprobación del proyecto es prerrequisito para la presentación y aprobación de la Ley General de Presupuesto para el 2017.

Subrayó que el objetivo de la propuesta es consolidar el crecimiento gradual de la economía que al primer semestre del 2016 creció en un 4% del PBI y permitir el cierre de la brecha con el producto potencial.

Agregó que se tiene que aprobar una norma de emergencia por el irresponsable manejo económico en los sectores más importantes como educación, salud e infraestructura que ha sumido al país en una situación de caos.

Marisa Glave (FA) cuestionó la gestión económica ejecutada por el anterior gobierno y dijo que su bancada apoyaría el proyecto con determinadas reservas.

Carlos Bruce (PPK) manifestó que el gobierno de Humala dejó un déficit de más de 3% que no se registraba hace 15 años, es decir durante el gobierno de Toledo. Señaló que el gasto corriente se ha cuadruplicado en los últimos cinco años debido al incremento de personal en todos los sectores.

“Buscamos que el déficit sea más saludable para realizar las obras más importantes para el país con un manejo económico más ordenado”, expresó.

Rolando Reátegui (FP) opinó que el anterior régimen manejó la economía sin control llegando a un déficit de un 3,3%, lo cual es totalmente cuestionable, porque eso significa la gran corrupción que imperó en el gobierno anterior.

“Creo, sin embargo que la fórmula que se presenta no dará resultados”, expresó.

Alberto Quintanilla (FA) consideró que la propuesta pretende dar mayores incentivos a los inversionistas sin tener en cuenta a qué sectores beneficiarían. Lo ideal sería ser para los más necesitados. “Nosotros no nos oponemos a la propuesta pero si deseamos que las medidas que se implementen sea a favor de los más pobres”, indicó.

Manuel Dammert (FA) manifestó que se está tratando un proyecto por la herencia dejada por el gobierno de Humala que ha dejado un déficit que es condenable desde todo punto de vista. La economía que nos han dejado proyecta un futuro complejo. Opinó que es necesario sincerar las cifras de la actual situación económica.

Javier Velásquez (CPA) dijo que la inclusión social en el anterior régimen fue para el presidente y sus familiares y no para los más necesitados. Informó que en el gobierno de Humala ha dejado endeudado al país en la construcción del gaseoducto del sur y otras y en la compra indiscriminada de armamento para que posteriormente se concrete una farra fiscal.

Adelantó que solicitará que la Comisión de Fiscalización investigue todos los actos de depredación de los recursos públicos cumplidos en el gobierno anterior.

Marco Arana (FA) recordó que hace cinco años estábamos en el mejor de los mundos en el ámbito económico, pero estamos certificando que esa política nos ha llevado a buscar la reactivación económica y eso es lo que estamos llevando adelante.

Segundo Tapia (FP) opinó que el proyecto refleja el desastre del gobierno de Humala. Estimó que si no se aprueba el proyecto solo lograremos un crecimiento de 1,0% sin la posibilidad de lograr el progreso y desarrollo del país, lo cual es preocupante.

Juan Sheput (PPK) manifestó que es demasiado preocupante la situación al país en que ha dejado el régimen anterior por el sobredimensionamiento de personal en el sector público.

Ríchard Arce (FA) manifestó que debe explicarse cómo se va a realizar la reactivación económica y resolver la brecha fiscal que hay.

Gilbert Violeta (PPK) urgió la necesidad de que se apruebe el proyecto de ley para que se ejecuten las obras en bienestar del pueblo.

Se levantó la sesión a las 18: 24 horas.