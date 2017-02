Congreso analiza problemática del agua

Lima, 23 Febrero 2017 (peruinforma.com).-

Preservar el uso del agua potable como derecho humano y la defensa de ese recurso hídrico contra los intentos de su privatización, planteó el legislador por el Frente Amplio, Manuel Dammert Ego Aguirre..

Esta apreciación la hizo en el marco de un foro organizado por su despacho denominado “ El Agua como derecho Humano o Mercancía Vía Privatización de APPs?”, donde también contó con la presencia de su colega Marisa Glave Remy.

“Estamos ante un gran desafío por los temas de los recursos hídricos. El agua se agotará pronto y no hay políticas de Estado cohesionadas para este caso. Por el contrario se pretende privatizar el agua a través de las APPs (Alianza Público Privada) para beneficiar a un pequeño grupo de empresarios. El agua es un bien social que el Estado debe preservar”, consideró el parlamentario por Lima en la reunión realizada el jueves 23.

En relación a esa realidad, se informó que hay algunos decretos legislativos dictados por el Poder Ejecutivo que podrían estar orientados hacia aquella privatización. Por ello, serán revisados por el grupo de trabajo encargado de esa labor por la Comisión de Constitución y Reglamento.

“Se ha cursado documentos legislativos a las instancias correspondientes para hacer prevalecer el derecho del pueblo al uso del agua para todos. Hay intentos claros para liquidar la empresa estatal Sedapal. Estos consorcios estarían divididos: Atarjea, Lima norte, zona central Breña-Ate-Vitarte-San Juan de Lurigancho y Lima sur”, refirió el legislador Manuel Dammert.

Advirtió que esta privatización traería un incremento sustancial en las tarifas domiciliarias, una segregación a las mayorías ciudadanas en el abastecimiento y una deformación en los procesos de inversión del Estado y Sedapal para desarrollar proyectos de abastecimiento a los distritos de Lima.

En esa misma línea, la parlamentaria Glave Remy planteó la necesidad de cohesionar a las organizaciones políticas y sociales para defender el derecho al agua como un recurso fundamental y humano para toda la población.

“Cuando decimos un ambiente sano para el futuro, decimos que el derecho al agua es para todos y todas y no para unos cuantos. Necesitamos un desarrollo que no mate, necesitamos un desarrollo que genere vida, que genere empleo digno y no sea un lucro para unos cuantos. El rol de las APPs, están seriamente cuestionado por su rol empresarial y social”, manifestó la legisladora del Frente Amplio.

Coincidió con su colega Dammert en señalar el rol del gobierno en este tema y consideró que se está haciendo “un gran negocio” con el uso del agua. Dio a conocer que la Comisión de Vivienda y Construcción, que preside, envió documentos sustentados a la comisión encargada de revisar los decretos legislativos dictados por el Poder Ejecutivo al amparo de las facultades que le otorgó el Congreso de la República en relación a este caso.