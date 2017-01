Congresistas de distintas bancadas cuestionan decretos legislativos

Lima, 13 enero 2017 (peruinforma.com).-

Luego de amplio debate, parlamentarios de las diferentes bancadas cuestionaron las exposiciones del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi y ministros de Estado sobre los diversos decretos legislativos en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., expedidos por el Ejecutivo.

El primero en intervenir fue el congresista Segundo Tapia (Fuerza Popular), quien observó la exposición de la ministra de Salud, Patricia García, y aclaró que el Congreso no ha aprobado dar facultades para legislar en salud. “Señor presidente me sorprende que el Poder Ejecutivo hable de varios decretos legislativos y sobre un nuevo organigrama del Ministerio de Salud, cuando el Parlamento no ha autorizado dar facultades en esa materia”, expresó.

La congresista y vicepresidenta del Congreso, Rosa María Bartra, expresó su preocupación sobre los decretos legislativos que transfieren productos dietéticos y cosméticos al control de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y no a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID).

La parlamentaria, Bartra Barriga, consideró que optimizar los procedimientos para la comercialización de los productos farmacéuticos no es cambiar o transferir a su vez las competencias para el control y vigilancia sanitaria a DIGESA porque ya tiene otras competencias encargadas y no cuenta ni con el personal, ni con la experiencia para resguardar la salud de los peruanos.

Su colega de bancada, Juan Carlos Gonzales Ardiles, fue más crítico y propuso que debe derogarse el Decreto Legislativo 1323 por haberse legislado en materia de orientación sexual e ideología de género. “Estos temas deben ser debatidos por el Congreso. Por eso pido al Ejecutivo que derogue este decreto”, señaló.

Lourdes Alcorta (FP), mostró su preocupación respecto a la formalización de la minería a nivel nacional y de seguridad ciudadana. A su turno, el legislador Yonhy Lescano Ancieta (AP), dijo que los ministros de Estado no han expuesto, en materia de economía, sobre los cobros excesivos de bancos privados en los intereses de tarjetas de crédito. “Qué hará el Estado con las transnacionales y empresas corporativas que se llevan miles de millones de soles de los ciudadanos”, sostuvo.

Por su parte, el legislador Héctor Becerril Rodríguez (FP), se mostró en desacuerdo con el Decreto Legislativo 1344, sobre los productos farmacéuticos y sanitarios porque, según dijo, no hay control en los “productos cosméticos que se absorben por la piel y hay reacciones bioquímicas haciendo daño a la salud de la población”.

Modesto Figueroa, dijo que los Decretos Legislativos dadas por el Ministerio de Energía y Minas no han favorecido a la minería. “La actividad económica en el departamento de Madre de Dios está paralizada por la minería ilegal, porque según explicó, el Estado a la fecha no está combatiendo este hecho”, señaló.

En tanto, el congresista de la bancada Frente Amplio, Horacio Zeballos, dijo que los decretos legislativos en materia ambiental no están orientados hacia los recursos naturales del Perú. “El cambio climático es un fenómeno que ocasiona un problema para el país que nos da una pérdida de un 4% en el Producto Bruto Interno (PBI)”, explicó.

Octavio Salazar (FP), criticó que en un año se hayan dado tres procesos de pase de retiro del personal policial. “Esta nueva causal de pase a retiro de “manera excepcional” a oficiales y suboficiales vulnera los derechos laboral de la Policía”, dijo.

Exponen ministros

En la sesión vespertina expusieron el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala; y los ministros de Salud, Patricia García; el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores; el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo Mori.

Por su parte, la ministra de Salud, Patricia García Funegra, dijo que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) volverá al seno del Ministerio de Salud a fin de convertirlo en una institución descentralizada, dispuesta a dar servicio a los peruanos de los diferentes confines del país.

Dijo que se busca que el INEN retorne al MINSA para que pueda cumplir con su misión social de dar atención oncológica a todos los peruanos. Señaló que es una institución autónoma en lugar de cumplir una función desconcentrada como lo cumplen los demás institutos.

“Es necesario que descentralice su atención. En la mayor parte del país no se cumple con dar atención oncológica a la población. Por ser una institución autónoma no fue objeto de una adecuada fiscalización. Es imprescindible que el INEN retorne al Ministerio de Salud y se forme una red oncológica a nivel nacional para que sirva a todos los peruanos”, subrayó.

La ministra dijo que los hospitales de su sector no tienen una infraestructura adecuada, lo cual requiere modernizarse para dar un mejor servicio a la población. Consideró que es un gran reto realizar un proceso de transformación de la salud, pero aseguró que se ejecutará con los instrumentos legales y presupuestales que se ejecuten.

También señaló que con los decretos legislativos presentados se optimizarán los servicios del Sistema Integral de Salud (SIS), para bienestar de todos los peruanos, inclusive las personas jubiladas y posteriormente será ampliado para militares y policías. Se busca evitar el cobro indebido a los pacientes que acudan a solicitar un servicio asistencial. Agregó que se realizará un nuevo empadronamiento de aquellos que deseen el servicio porque se ha detectado que hay muchas personas que requieren la atención.

Indicó que dentro del marco de modernización hospitalaria se ha contemplado el uso de las tecnologías modernas para darle un buen servicio a la ciudadanía. Expresó la necesidad de fortalecer el DIGEMID para que haga lo que tiene que hacer: facilitar los medicamentos para los pacientes que lo requieren. Precisó que hay 13 mil productos sin registro de salud, muchos de los cuales se estima que están atrasados, por lo cual tiene que regularizarse.

Indicó que se buscará agilizar y fortalecer la distribución de los medicamentos. También consideró necesario que EsSalud haga un convenio con todas las dependencias del Minsa a fin de que los servicios se optimicen y puedan tener acceso todos los pacientes civiles, policiales y militares. Buscamos, dijo, que se establezca el seguro universal.

Modernizarán PETROPERÚ y Oleoducto

Por su parte el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, al exponer los alcances de los decretos legislativos relacionados con su sector, señaló la necesidad de la formalización de la minería, proceso que es complejo, pero se realizará.

Dijo también que se han propuesto modernizar Petroperú, pero anotó que ese proceso pasa por el afianzamiento y modernización del Oleoducto NorPeruano. Manifestó que a través de un decreto legislativo se faculta al directorio de la empresa estatal para darle especial importancia a la refinería de Talara, así como su reorganización en un plazo de 720 días y determinar que regrese a FONAFE.

Estimó que Petroperú puede servir de brazo articulador con las comunidades indígenas de la Amazonía a fin de que el transporte del crudo se realice en un ambiente de paz en donde se entiendan autoridades de la empresa, los trabajadores y los nativos de las comunidades indígenas.

Agua Segura

A su turno, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo Mori, destacó que todos los peruanos tendrán los servicios elementales como agua, luz y alcantarillado. Puntualizó que con ese propósito se creará el Fondo de Inversiones Agua Segura.

Remarcó que los servicios básicos tendrán una mantención sostenible para que sean útiles a la ciudadanía. Consideró que debe modernizarse a los operadores del servicio de saneamiento y que se ejecutará un programa de implementación de centros para el tratamiento de residuos sólidos.