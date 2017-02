Centro de salud funciona por gestión de congresista Salazar

Lima, 15 Febrero 2017 (peruinforma.com).-

Luego de tres semanas de haber visitado el Centro de Salud Materno Infantil El Milagro-Micro Red La Esperanza-Red Trujillo, la gestión y acción de fiscalización del congresista Octavio Salazar Miranda dio sus frutos. Ayer empezó a trasladarse el escaso material médico y reducido equipamiento, que funcionaba en ínfimas condiciones, a una posta médica acondicionada en un local inapropiado y en medio de raídas carpas. Este era el único medio que tenía la población milagrense para atenderse.

La razón por la que el Centro de Salud, ya terminado, no había sido puesto en funcionamiento se debió a que increíblemente no se culminó las conexiones de agua, desagüe y fluido eléctrico. Tampoco se había previsto el equipamiento de material médico para las diferentes especialidades, así como para el quirófano, los consultorios y el área de emergencia. A todo ello se sumaba la inaudita situación de la ambulancia, unidad que a pesar de estar lista para brindar el apoyo a todo el centro poblado, no contaba con un chofer ni SOAT y placas para circular.

Así transcurrió más de un año sin que los 60 mil pobladores del Centro Poblado “El Milagro” pudieran acceder a una mejor calidad de vida, al satisfacer sus necesidades en Salud.

Sin embargo, la acción del congresista liberteño Salazar Miranda, en conjunto con la Contraloría de la región La Libertad, logró lo que no se pudo concretar en más de un año. Ayer martes empezó la mudanza del material y el personal médico para beneficio de la población.