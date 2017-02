Toledo niega sobornos y reta a Barata a probar entrega de dinero

Exjefe del Estado anunció que retornará a Estados Unidos

Lima, 06 febrero 2017 (peruinforma.com / fuente: Andina).-

El expresidente Alejandro Toledo volvió a negar haber recibido US$ 20 millones de la empresa Odebrecht como sobornos para favorecerla en la licitación de la carretera Interoceánica, y desafío a sus acusadores a precisar dónde, cuándo y cómo le habrían entregado ese monto de dinero.

Desde París, Francia, Toledo declaró a Cuarto Poder y exigió al exfuncionario de Odebrecht, Jorge Barata -quien sería el colaborador eficaz que relevó la presunta entrega del soborno- a precisar cómo supuestamente le entregaron esa millonaria cantidad de dinero.

“Que diga por favor cuándo, cómo, dónde y en qué banco me ha dado 20 millones a mi (…) no he recibido un centavo por la carretera Interoceánica”, manifestó.

Subrayó que en tres oportunidades la Fiscalía de la Nación le ha levantado el secreto bancario y el Congreso lo ha investigado, pero nunca han encontrado algún indicio de desbalance patrimonial.

Toledo dijo estar “indignado” por lo que calificó como un “linchamiento político” en su contra, el cual -según dijo- proviene de sus “enemigos tradicionales” quienes no le perdonan “haber liderado la Marcha de los Cuatro Suyos no haber favorecido la democracia el año 2011”.

Negó haberse reunido con Barata en Brasil y en Palacio de Gobierno, así como en su domicilio, con la finalidad de coordinar la entrega del soborno, tal como señala la acusación en su contra.

Respecto a la versión de que las cuentas bancarias de empresas pertenecientes a su amigo personal, Josep Maiman, habrían sido empleadas para recibir el dinero de los sobornos, Toledo reiteró que si bien conoce al citado empresario hace 35 años, no conoce sus ingresos ni sus cuentas.

En ese marco, demandó que la investigación se centre en sus cuentas y no en la de terceros.

“Maiman es exitoso y tiene empresas en el resto del mundo (…), pero no conozco sus cuentas. El tema de Ecoteva está corriendo paralelamente”, dijo.

El exjefe del Estado criticó la forma en que las autoridades allanaron su vivienda en La Molina, sin notificación y sin presencia de su defensa legal. Según dijo, extrajeron valioso patrimonio personal y arqueológico perteneciente a su esposa.

Sobre el particular, anunció que llevará su caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al considerar que no han sido respetados sus derechos fundamentales.

Asimismo, reiteró estar dispuesto a colaborar con la “justicia justa” para esclarecer su situación, y criticó la posibilidad de ser blanco de un pedido de prisión preliminar y captura internacional.

“Yo pensaba que primero se probaba el delito antes de violentar la inocencia de los peruanos ¿En qué estado de derecho estamos viviendo?”, comentó.

En ese marco, al ser consultado sobre si retornará al Perú para afrontar las acusaciones, informó que viajará a la universidad de Standford, en Estados Unidos, para continuar con sus obligaciones académicas.